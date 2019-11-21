انتهاكات حقوق المتظاهرين وحجب الإنترنت في إيران (فيديو)

سلط تقرير بثته فضائية "الغد"، الضوء على انتهاكات الأمن الإيراني في حق المتظاهرين، بعد حجب السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت، منذ انطلاق احتجاجات منددة بارتفاع أسعار الوقود.



وأوضح التقرير، أنه لم يتضح بعد الحجم الفعلي للتظاهرات والعدد الحقيقي لضحايا اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين.



وأشار إلى أن حجب السلطات الإيرانية لخدمة الإنترنت تسبب في وقف مشاركة المقاطع المصورة "الفيديوهات" والصور التي توثق المظاهرات وأعمال العنف التي رافقتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاع البعض نشر فيديوهات أظهرت مشاهد عنف مستمر لأيام، وأكدوا أن تلك الفيديوهات هي ما استطاعوا الحصول عليها.



وعلى الرغم من إعلان الحكومة الإيرانية، نيتها إعادة الإنترنت للبلاد فقط عندما تتأكد من عدم إساءة استخدام الشبكة بسبب المشاكل التي تعرضت لها المصارف والشركات، إلا أن موقع "نت بلوكس" المختص في الأمن الرقمي والذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم، أشار الى أن اتصالات الإنترنت في إيران كانت بنسبة 4% مساء الثلاثاء 14 نوفمبر مقارنة بالمستويات العادية، وأن ساعات القطع بلغت 100 ساعة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت أيضا بقطع الشبكات القليلة المتبقية.



وفي ظل التعتيم الإعلامي وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الأحداث الأخيرة، عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أنباء عن انتهاكات السلطات للمعايير الدولية في فض الاحتجاجات، وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها تأكدت من مقتل أكثر 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في إيران، في حين أكد معارضون إيرانييون أن أعداد القتلى تجاوزت الـ 200 قتيل وآلاف الجرحى، وأن قوات الأمن اعتقلت آلاف الأشخاص.



