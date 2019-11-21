أخصائي علم نفس يوضح الفرق بين التعاطي والإدمان

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن هناك فرق كبير بين إدمان وتعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يخلطون بين المفهومين.



وأضاف "جمعة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن الإدمان هو الحالة الكاملة من التعاطي؛ بمعنى أخذ المادة المخدرة بشكل قهري وبانتظام، ليحدث ما يعرف بـ "التحمل" أي زيادة في الجرعة، وفي حالة التوقف عن أخذ المادة المخدرة يحدث ما يسمى بـ "أعراض الانسحاب"، بالإضافة إلى حدوث خلل في جميع الجوانب الاجتماعية للمريض.



وتابع: التعاطي له أنواع كثيرة، أشهرهم "التعاطي بالمناسبة" حيث يتم تعاطي المادة المخدرة في أوقات المناسبات، و"التعاطي المتقطع" لا يوجد به انتظام لا في نوع المادة ولا كميتها ولا معادها، ولكن التعاطي هو بداية طريق الإدمان، حيث بعد فترة يصبح المتعاطي مدمنا، لكن المدمن لا يستطيع الرجوع من حالة الإدمان إلى حالة التعاطي.

