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فن

هنا شيحة ورانيا يوسف يحضران "بيك نعيش" بالقاهرة السينمائي (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:42 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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حضرت النجمة رانيا يوسف والنجمة هنا شيحة ولقاء الخميسي وساندي في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لمشاهدة الفيلم السينمائي التونسي "بيك نعيش".

وقدم الفيلم الناقد السينمائي أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، وقدم أعضاء لجنة التحكيم، بحضور بعض صناع الفيلم نفسه، بينما شهد محيط دار الأوبرا المصرية إقبالا جماهيريا على عرض الفيلم، الذي يشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وهو ضمن منافسات مسابقة "آفاق السينما العربي".

وكان الفيلم فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي سبتمبر الماضي، وتم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.

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