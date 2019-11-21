داعية عن دخول غير المسلمين الجنة: "الأمر بيد الله"

طرح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إشكالية حول سؤال الأبناء عن مصير غير المسلمين في الجنة أم النار؟، قائلا: "ماذا لو سألك ابنك، هل غير المسلم يدخل الجنة أم النار؟".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الأولى أن نجيب، بأن الجنة والنار بيد الله سبحانه، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة الإنسان: "يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ".



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكثير من الآيات القرآنية تبين أن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين بالجنة، ولم يعد غير الموحدين بالجنة.



وكشف "الجندي" عن كيفية الإجابة عن السؤال، قائلا: "سنضرب مثل بأن هناك نادي له شروط عضوية، ونادي آخر له شروط عضوية أخرى، فلا يجوز أن يقبل أي منهما عضو إلا أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة".

