بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

تأكيدًا لما نشره "الدستور" بداية الأسبوع الجارى، أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم حركة تنقلات وترقيات جديدة لرؤساء ونواب شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.



حيث شملت الحركة الجديد بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها للتعاقد القانونى، حيث شملت الأسماء التالية:



- المحاسبة منى عبدالفتاح محمود خضير، نائبًا لرئيس الشركة للتجارة الداخلية وعضو بمجلس الإدارة بالشركة القابضة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

- المحاسب عمرو محمد موسى صديق، نائبًا لرئيس الشركة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة بالشركة القابضة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

- المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول إعتبارًا من يوم 24 نوفمبر الجارى.

- المهندس عمرو محمد رمزي الليثي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

- المهندس أيمن جمال محيي رشدى، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء "ميداليك".

- المهندس أسامة صبرى على اليمنى، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس.

- الكيميائية عزة عبدالعاطي محمود سري، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب.

- دكتور طبيب- محمد هانى حسن السنوسى أبو شوشة، رئيسًا لمجلس إدارة المركز الطبي للعاملين لقطاع البترول اعتبارًا من يوم 18 ديسمبر 2019.

- دكتور طبيب – هانى أحمد محمود على هلال، مديرًا عامًا للمركز الطبى للعاملين بالبترول.

- دكتور طبيب – هشام محمد فهمى أحمد الفقى، مساعدًا لنائب رئيس الشركة للشئون الطبيعية بشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.