من بينهم صلاح.. تسريبات للمرشحين للكرة الذهبية فى 2019

تداول عدد من رواد "تويتر"، صورة ادعوا أنها للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.



الصورة أوضحت أن الفائز بالجائزة لهذا العام سيكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بحصوله على 578 نقطة.



وجاء في المرتبة الثانية الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، برصيد 570 نقطة، ثم سيحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ثالثًا برصيد 499 نقطة.



ووفقا للتسريبات فإن المرتبة الرابعة ستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، على أن تعود المرتبة الخامسة لنجم منتخب مصر، محمد صلاح، حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقاط.



وأتى البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المرتبة السادسة بعدما حصد 199 نقطة، وتلاه حارس ليفربول البرازيلي، أليسون بيكر، برصيد 163 نقطة.



وحل بالمرتبة الثامنة الإنجليزي رحيم ستيرلينج، مهاجم السيتي، برصيد 127 نقطة، ثم الثنائي الكوري الجنوبي، هيونج مين سون، والهولندي فرينكي دي يونج، لاعبا توتنهام هوتسبر وبرشلونة على الترتيب، بحصد 29 نقطة لكل منهما.



يذكر أن الجائزة ستقدم في حفل سيقام الثاني من ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية "باريس".