ناقد: محمد صلاح أول المرشحين للعب مع المنتخب فى أوليمبياد طوكيو

قال أحمد أشرف، الناقد الرياضي، إن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، الاسم الأول المرشح، من اللاعبين فوق سن 23، للمشاركة بفعاليات أوليمبياد طوكيو 2020، لمشاركة المنتخب المصري تحت سن 23.



وأضاف "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع علي فضائية "TeN"، أن إصابة صلاح بسيطة ولكن مشاركته بالمباريات الماضية أثرت عليه بشكل سلبي عليه، وبنسبة 90 % لن يشارك صلاح في مباراة ناديه المقبلة أمام كريستال بالاس.



وأوضح أن إصابة صلاح كانت من الجولة الثامنة بالدوري، ولكنه تحامل على نفسه، وهي عبارة عن التهابات في الكاحل تحتاج إلى راحة فقط، لافتا إلى أن صلاح ما زال ينافس بقوة في الدوري الإنجليزي، وله إحصائيات جيدة.