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سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة بـ 50 جنيها خطفت منك التريند"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:40 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة سما المصري، صورة لها وللفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وعلقت سما، قائلة: "معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، أشوفك السنة الجاية بقى معلش مش دايما العريان بيشد الانتباه".

وتابعت: "مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين وآجي بطرحة بـ 50 جنيه وفستان مقفول بألف جنيه آخد التريند من غير حتى ما أمشي على سجادة حمراء".

واستكملت: "وأنا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري، سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف، بيحبوني، مش عارفة التريند عايز مني إيه؟".

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