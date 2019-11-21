سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة بـ 50 جنيها خطفت منك التريند"

نشرت الفنانة سما المصري، صورة لها وللفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وعلقت سما، قائلة: "معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، أشوفك السنة الجاية بقى معلش مش دايما العريان بيشد الانتباه".



وتابعت: "مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين وآجي بطرحة بـ 50 جنيه وفستان مقفول بألف جنيه آخد التريند من غير حتى ما أمشي على سجادة حمراء".



واستكملت: "وأنا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري، سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف، بيحبوني، مش عارفة التريند عايز مني إيه؟".