طاقة البرلمان توصى باستدعاء وزير الكهرباء ومحافظ الغربية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بدعوة كل من وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ الغربية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الطرق والكباري، من أجل العمل علي حل مشكلة توصيل التيار الكهربائي لحي الغفران التابع لقسم ثاني بمدينة طنطا.



جاء ذلك بعد فتح الملف، الثلاثاء الماضي، في اجتماع اللجنة وبناء على طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة نائب طنطا وبحضور المهندس محمد عبد الحكم، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ولكن الاجتماع لم يسفر عن أي حلول في ظل تمسك رئيس مجلس إدارة الشركة بمواقفه بعدم توصيل التيار الكهربائي لأهالي المنطقة بحجة عدم القانونية، وبأن هناك قرارات حاكمة له ولا بد من اتباعها وأن تتحمل المحافظة التكلفة وتوفير مساحة من الأرض لإنشاء لوحة توزيع.



في الوقت الذي رفض فيه ممثل المحافظة اللواء ممدوح هجرس تحمل المحافظة أي تكلفة نظرا لعدم وجود موارد مالية، وحيال هذا الموقف قررت اللجنة تأجيل الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب.



وعلم "الدستور" أنه تم اتخاذ توصية بدعوة كل من الوزير والمحافظ وباقي من لهم صلة بالملف من القيادات العليا من أجل اتخاذ قرار وحل مشكلة أهالي حي الغفران.