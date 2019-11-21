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الثقافة

جمعية مصر الجديدة تحتفل بأعياد الطفولة فى مكتبة المستقبل.. غدا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
جمال عاشور
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تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة فاروق الجوهرى، غدا الجمعة، حزمة من الفاعليات التربوية والترفيهية للطفل فى جميع صروحها الإبداعية والتثقيفية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، فتستقبل المنصات الثقافية عشرات من الاطفال في مقدمتهم اطفال دور الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة بهدف رسم البهجة على وجوههم ودمجهم مع أقرانهم.

وقال نبيل حلمي، أمين عام الجمعية، إن الاحتفال بعيد الطفولة تنطلق صباح غدا الجمعة، فى كل من متحف الطفل ومكتبة المستقبل الذى يأتى متزامنًا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي تواكب يوم 20 نوفمبر من كل عام، مضيفا أن احتفال هذا العام يتضمن حزمة محطات ثرية تعكس الاهتمام العام بفئة الأطفال كشريحة هامة من المجتمع فهم بناة الوطن وحاملو المشاعل في المستقبل القريب.

وأكد أسامة عبد الوارث مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، أن الاحتفال يهدف إلى التركيز على الجوانب المعرفية والترفيهية المفيدة من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة بين مسرح العرائس والورش الفنية وزيارة مبنى المتحف لبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز لها.

وقالت فاطمة مصطفى نائب مدير المتحف إن الحفل يبدأ بفقرة فنية لفرقة الآلات الشعبية والتنورة التراثية التابعة لهيئة قصور الثقافة يعقبها عروض مبهرة للسيرك القومي تتنوع بين الإكروبات،الساحر،المهرج، الكاوتشوك والكرابيك، يليها عرض للعرائس وفقرات أنيماشن وألعاب، بالإضافة إلى زيارات لمبني المتحف ومنطقة الألعاب الملحقة بالحديقه الممتده على مساحة حوالي 14 فدانا يستمتع فيها جميع أفراد الأسرة.

وقال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل إن المكتبة تفتح ابوابها للاطفال في العاشرة صباحا للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها وتمتد حتى عصر غد، موضحا ان الفعاليات تتنوع بين ورش للرسم يعبر فيها الاطفال عما يجيش فى وجدانهم، وايضا عروص فتية للرقص الشعبى والتى يقدمون من خلاله لوحات موسيقية ايقاعية تعبر عن الطفولة.

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