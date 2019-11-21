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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل أخر تعاملات الأسبوع -اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع 5 قطاعات.
صعد المؤشران الرئيسي والعام بنسبة 0.30 % و0.03 % على التوالي، بينما انخفض 0.07 %.

وبلغت قيمة التداولات 5.36 مليون دينار، نت خلال التعامل على 36.28 مليون سهم، وسط تنفيذ 1.36 ألف صفقة.

وشهدت التعاملات الصباحية ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.59 %، بينما تراجع 3 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.05 %.

وتصدر سهم الراي قائمة الارتفاعات بـ10 %، بينما تصدر الديرة التراجعات بـ9.42 %.

وبشأن أنشط التداولات، تصدر مينا التعاملات ب 5.34 % بكمية تداول بلغت ـ5.24 مليون سهم، فيما تصدر سهم كابلات قيمة التداولا ب 1.02 مليون دينار، ارتفاع بلغت نسبته 0.60 %.

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