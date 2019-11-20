السعودية تدعم قرار واشنطن باستهداف مفاعل فوردو النووي الإيراني

أكدت وزارة الخارجية السعودية، ترحيب المملكة وارتياحها لقرار الولايات المتحدة بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات بسبب عودة طهران لأنشطتها النووية في المنشاة.



وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن المملكة تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وفق وكالة الأنباء السعودية.



واعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الأمريكي بشان فوردو يترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي.



وحثت المملكة في بيان الخارجية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول أمس إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاء من العقوبات مرتبط بمنشأة فوردو النووية بعد أن استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم.