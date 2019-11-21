الجيش الليبى يعلن إشراك الطيران العمودى لأول مرة فى تحرير طرابلس

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو بدأ لأول مرة في إشراك الطيران العمودي في العمليات العسكرية في معارك تحرير العاصمة طرابلس.



وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، أن طائرات سرب «الشّهيد مؤمن الدّرسي»، نفذّت اليوم بشكل مكثف عدة ضربات قوية ضمن العمليات العسكرية للجيش الوطني.



وأشار المسماري إلى أن، الطيران العمودي سيكثف خلال الأيام القادمة من عملياته الجوية في محاور القتال في طرابلس.



واعتبر الناطق بإسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن إشراك السرب العمودي في العمليات العسكرية إشارة إلى قرب حسم معركة تحرير طرابلس، التي بدأت في الرابع من ابريل الماضي.