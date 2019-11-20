عرض فيلم "أطلس" بمعهد جوته بالإسكندرية

عرض معهد جوته بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فيلم "أطلس"، وسط حضور جمهور من عشاق الفن والسينما في إطار برنامج 77 كرسيا.



وتدور قصة فيلم "أطلس" في إطار درامي حول الحفاظ على التماسك الأسري والترابط بين الآباء والأبناء.



ويعد "أطلس" فيلمًا روائيًا ألمانيًا يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها المعهد لرواده من مختلف الفئات والأعمار.



ونال الفيلم إعجاب الحضور، الذين يمثلون مختلف الأعمار والفئات ويحرصون على حضور عروض الأفلام التي يقدمها معهد جوته.