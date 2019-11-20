الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:30 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
الحفاظ على بشرة مثالية  حلم يراودنا جميعًا، ولتحقيقه وجدت خبيرة تجميل أمريكية وسيلة مجانية وفي متناول الجميع، إنها قاعدة الـ60 ثانية، ووجدت خبيرة التجميل نيامكا روبرت سميث، وسيلة فعّالة لمساعدتكِ في هذا المجال بالاعتماد على طريقة تنظيف البشرة.

- 60 ثانية ضرورية:
دعت خبيرة التجميل نيامكا على صفحتها في موقع تويتر، إلى ضرورة غسل الوجه لمدة لا تقل عن 60 ثانية، وذلك بهدف السماح للعناصر المستعملة في التنظيف أن تصل إلى عمق المسام وتخلّصها من بقايا الماكياج، الغبار، والإفرازات المتراكمة بداخلها.

عند احترام قاعدة الـ60 ثانية في مجال التنظيف، سوف تسمحين للمنظّف الذي تستعملينه بتذويب كل الأوساخ والشوائب. وسوف تأخذين وقتك في الانتباه إلى بشرتكِ أثناء تنظيفها دون أن تنسي أيًا من مناطق الوجه المهملة، كمحيط الأنف، تحت الذقن، وعند جذور الشعر.

إذا كانت قاعدة الـ60 ثانية تبدو سهلة للوهلة الأولى، فإن تطبيقها فنّ بحدّ ذاته، ما يجعل المؤثّرات على مواقع التواصل الاجتماعي يُطلقن "هاشتاج" #60secondrule ويتبادلن خلاله النصائح حول كيفيّة تطبيق هذه القاعدة.

وأكدت كثيرات أنه وبعد تطبيق القاعدة لمدة شهر فقط، شهدن تحسّنًا في حالة البشرة واختفاء لمشاكل حب الشباب، الاحمرار، وفقدان النضارة.

- حل جذري
يؤكد العديد من خبراء التجميل العالميين فعالية قاعدة الـ60 ثانية، ولكن يشددون على ضرورة اختيار مستحضر تنظيف البشرة الذي يناسب طبيعتها في هذا المجال. وهم يشيرون إلى أن هذه القاعدة مفيدة في علاج أنواع حب الشباب المرتبطة بسوء العناية بالبشرة، لكنها لا تقضي على حب الشباب الناتج عن اضطرابات هرمونيّة.

- 3 أخطاء ترتكبينها عند تنظيف بشرتكِ:
بعض الخطوات المعتمدة في تنظيف البشرة تلحق الأذى بها أكثر مما تعتني بها:

- الإفراط في التنظيف:

ينصح خبراء العناية بتنظيف البشرة صباحًا ومساءً. ولكن إذا كان نشاطكِ اليومي يجعلك بحاجة إلى تنظيف أكثر، احرصي على أن يكون التنظيف الإضافي سريعا مع استعمال الحد الأدنى من المواد المنظّفة حتى لاتفقد بشرتكِ زيوتها الطبيعيّة التي تتمتع بمفعول مرطّب وتحميها من الجفاف والتجاعيد.

- استعمال المياه الساخنة:

إن استعمال المياه الساخنة عند غسل الوجه يتسبب في زيادة جفاف البشرة كونه يزيل عنها الإفرازات التي تشكّل حماية لها كما أنه يساعد في توسّع الشرايين مما يزيد من ظهور العد الوردي. ولذلك من الضروري اختيار حرارة معتدلة للمياه عند غسل الوجه.

- استعمال فوط تنظيف البشرة بشكل غير صحيح:

يساعد استعمال الفوط المنظّفة الجاهزة في اختصار الوقت والجهد، ولكنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية والمواد الحافظة التي يُنصح بعدم تركها على البشرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

منذ يوم

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد التلميذ السوداني

منذ يوم

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

الصور

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

image description

"نقل الإسكندرية" توافق على إنشاء خطوط جديدة

image description

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل لجنة "التعليم العالي"

image description

وكيل وزارة التموين يتفقد اللمسات النهائية لمركز خدمات العجمي

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

والد طفل"الهبوط الحاد": إدارة المدرسة تركته يموت ولم تتحرك لإسعافه

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

مواصفات وأسعار هاتف شاومي الجديد Redmi Note 8 Pro

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

5 مأكولات للحفاظ على نضارة البشرة

الرئيس نيوز

"البيئة" تكشف أسباب نفوق "حوت سوق العبور"

إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد التلميذ السوداني بكفالة 2000 جنيه

سياسي لبناني: فريق "عون" يرهن مكتسباته السياسية بمصير البلاد

"القومي للطفولة" يحتفل بمرور ٣٠ عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

منوعات

حقيقة العلاقة بين الإجهاض ومحاولة الانتحار

احذر.. ممارسة الرياضة في الأماكن الملوثة

دراسة: التمارين الرياضية الطويلة خطر على القلب

اكتشاف رسومات صخرية عمرها 2600 سنة شمال غربي الصين

كشكول

تكليف "عبد الجليل" بتسيير أعمال قسم الفارماكولوجيا الطبية بطنطا

فريق Xproject الطلابي يستعد لاطلاق أولى فعاليته بجامعة القاهرة

مدرب المركز الثقافى البريطانى يزور معاهد البحر الأحمر الأزهرية

"دسوقي" يفتتح مخيم اليوم الواحد لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

مسعود شومان: "كشيك" أول من نشر لي قصيدة منذ 32 عامًا

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر شعر العامية المصرية (صور)

إيمان مصطفى و"فيظى" مع ريسيتال البيانو بالمانسترلى غدًا

السبت.. تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما

صفحتنا ع الفيس بوك