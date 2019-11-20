"watch it" تبث مباشر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تنقل منصة "watch it" الإلكترونية، بثا مباشرا من حفل افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



ويفتتح بعد قليل، المهرجان برئاسة المنتج محمد حفظي، بالفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.



والحفل يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بشخصيات سينمائية رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى السابق للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.