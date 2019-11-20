أحمد عز يتعاقد مع سينرجي: مشروعات فنية مع النجوم

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأربعاء، مع الفنان أحمد عز لينضم إلى شركة سينرجي ليقدم عدة مشاريع فنية من إنتاج الشركة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.



وتعاقدت شركة سينرجي مع عدة نجوم لتقديم أعمال تليفزيوينة خلال السباق الرمضاني المقبل منهم أحمد السقا، محمد رمضان، ياسر جلال، مصطفى شعبان، أحمد فهمي، أكرم حسني، ياسمين عبد العزيز وغيرهم، فضلًا عن تعاقدات سينمائية أخرى ستقدمها شركة سينرجي فيلمز خلال الفترة المقبلة.