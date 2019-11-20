يقفز من هليكوبتر.. تفاصيل حفل محمد رمضان بالرياض

كشف المخرج المسرحي تامر كرم تفاصيل حفل الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية.

وقال «كرم» لـ«الدستور» إنَّ الحفل سيُقدَّم على طريقة «الميوزيكال شو» التي تجمع بين التمثيل والغناء، موضحاً أنَّ «رمضان» سيقفز من طائرة هليكوبتر إلى المسرح.

وأشار إلى الاستعانة في الحفل بعدد من السيارات والخيول والدراجات النارية، لافتاً إلى أنَّ «رمضان» سيطير في الهواء على ارتفاع عال كما حدث في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي حقق نجاحًا كبيراً.

تامر كرم حصل مؤخراً على جائزة الدولة التشجيعية، وأخرج عدداً من العروض المسرحية الناجحة منها: «يوم أن قتلوا الغناء» «هنا أنتيجون»، كما يخرج حالياً مسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني.