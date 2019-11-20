عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتى قليوب وبنها

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن عودة حركة القطارات لطبيعتها، بين محطتي قليوب وبنها، وتشغيلها في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين ما بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة 5.30 صباحا وحتى الساعة 6.50 صباحا، حيث كانت إحدى معدات تجديدات السكة تعطلت على الخط الطالع بحوش محطة طوخ.



وتعتذر السكة الحديد لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة.



يذكر أن الهيئة تقوم بعمل إصلاحات فى السكة بمحطة طوخ وجار تسير القطارات بسرعة ٨ كم ساعة لحين إنهاء هذه الأعمال.