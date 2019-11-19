الفنان الصغير معتز هشام يجسد شخصية "سليم الأول" على الهواء

جسد الفنان الصغير معتز هشام، شخصية "سليم الأول"، على الهواء، وهو الدور الذي قام بتمثيله في مسلسل "ممالك النار".



وأعرب شريف، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن انبهاره بأداء الممثل الصغير.



شارك في بطولة المسلسل، عددا كبيرا من الفنانين العرب في مقدمتهم خالد النبوي في دور "طومان باي"، والسوري رشيد عساف في دور "قنصوة الغوري" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حي الغورية في القاهرة، والفنان السوري محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السوري عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباي حبيبة طومان باي، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

