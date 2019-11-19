مجموعة معمار المرشدى تشارك فى مؤتمر "بناة المستقبل".. و"فوربس" تمنحها جائزة أفضل مطور عقاري بالشرق الأوسط

شاركت مجموعة معمار المرشدى فى مؤتمر "بناة المستقبل" الذى نظمته مجلة "فوربس" الشرق الاوسط التى تعد واحدة من كبري المجلات في عالم المال و الأعمال.



و مثل المجموعة فى هذا المؤتمر المهندس حسن المرشدى المدير التنفيذى للمجموعة التى استطاعت ان تفوز بجائزة أفضل مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وسط منافسة كبيرة بين اكبر الشركات العقارية في منطقة الشرق الأوسط.



ولم تكن مشاركة المهندس حسن المرشدى مجرد مشاركة بالحضور فقط بل كان متحدثاً رئيسياً فى افتتاح هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة دولية بشكل لافت للنظر لما يمثله من قيمة مضافة بالنسبة لجميع العاملين فى مجال البناء والتشييد والتطوير العقارى.



وأعرب المهندس حسن المرشدى عن سعادته باختيار مجموعة معمار المرشدى ضمن قائمة أفضل شركات العقارات فى منطقة الشرق الأوسط مشيراً الى أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ وإنما هو نتيجة منطقية لمجموعة مقدمات تم اعدادها وفق رؤى وخطط وبرامج على قدر كبير من الجودة والدقة والاتقان مما كان له عظيم الأثر فى أن تصل المجموعة لهذه النتائج المبهرة من حيث الانجازات الكثيرة والمتنوعة فى مجال البناء والانشاءات والعمارة التى تعتمد فى المقام الأول على كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال.



الأمر الذى جعل مجموعة معمار المرشدى تصبح فى صدارة الكيانات الاقتصادية العملاقة العاملة فى مجال البناء والتشييد فكان منطقياً أن تختارها "فوربس" الشرق الأوسط واحدة من ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيراً فى منطقة الشرق الأوسط للعام الحالى وذلك تكليلاً لجهود بذلتها المجموعة من أجل بناء أكبر مشروع سكني في العالم بمصر وهو مشروع (Skyline) في قلب منطقة القطامية بالقاهرة، على مساحة 200 ألف متر مربع، وبتكلفة قدرها 550 مليون دولار، متضمناً 13 ألف و500 شقة بمساحات تبدأ من 59 متراً وحتى 149 متراً. إلى جانب الحدائق والمرافق الترفيهية التي يتضمنها المشروع، فضلاً عن أكبر حوض سباحة في العالم، وأكبر حديقة تمتد بعرض سطح المبنى (Rooftop Park)، وأكبر سينما (IMAX) في مصر.. وقد حرصت مجموعة المرشدى فى هذا المشروع على وجود توازن بين المساحات الخضراء والمباني الخرسانية وهو أمر لم يفعله أحد من قبل ليس فقط في مصر بل في العالم بأكمله وهو ما كان له عظيم الأثر فى ان يصبح المشروع بحق اكبر مشروع سكنى فى العالم.