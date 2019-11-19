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سياسي

وفد "مستقبل وطن" يزور الصين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:56 م
جريدة الدستور
محمد الشريف _ أشرف لاشين
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يزور وفد من حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، الصين، تلبية لدعوة الحزب الشيوعي في إطار تدعيم الدبلوماسية الحزبية، وتبادل الخبرات بين الحزبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للحوار السياسي بين الحزبين.

ويضم وفد حزب مستقبل وطن المتواجد بالعاصمة الصينية "بكين" المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، والمهندس محمد صبرى أمين الشئون البرلمانية، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيرى، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، فضلا عن محمد مخاليف رئيس الدائرة الآسيوية بأمانة العلاقات الخارجية المركزية، وعبد الله سعيد أمين مساعد العمل الجماهيري، ودينا شرف رئيس الدائرة الإفريقية بأمانة العلاقات الخارجية المركزية، وهند موسى أمين مساعد أمانة العضوية المركزية، وكذلك مى كرم جبر رئيس الدائرة العربية بأمانة العلاقات الخارجية المركزية، وعلي مهران أمين مساعد محافظة أسيوط، كما يشارك في الوفد سماح السعيد رئيس الدائرة الأوروبية بأمانة العلاقات الخارجية المركزية، ومصطفى النفيلى أمين مساعد محافظة القليوبية، وأحمد علاء الدين أمين شباب محافظة الشرقية، وعمرو رشدى أمين حي الزيتون.

وعقد الوفد عدة لقاءات ثنائية مع الجانب الصيني، للتشاور حول الملفات المتشابهة بين البلدين وعلى رأسها مكافحة الفقر.

وتضمن برنامج الزيارة، قيام وفد حزب مستقبل وطن، بعدد من الزيارات الميدانية تشمل أحياء نموذجية بعد تطويرها، وكذلك مصانع للصناعات الوطنية الصينية، وعددا من الشركات والمعارض في مختلف المجالات.

واستهل وفد مستقبل وطن، جولاته بزيارة حي سكني نموذجي بمدينة "جينغدتشن"، وزيارة مركز الخدمات الذي يعتمد على اللامركزية في توفير الخدمات للمواطنين عن طريق وجود مندوبين للوزارات المعنية منها وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة بداخله للتسهيل على المواطنين.

وزار الوفد مصنع للخزف، للتعرف على تجربة الصين في صناعة الخزف لما له من قيمة كبيرة لدى الصينيين، باعتباره رمز قدوم الصين الى العالم عبر طريق الحرير القديم.

وعقب الجولة، عقد وفد حزب مستقبل وطن، لقاءا مع، وانج كيانهو مسئول مدينة "جينغدتشن"، وأعرب عن امتنانه الشديد بزيارة الوفد لبكين، معربا عن تقديره الكبير للشعب المصري، الذي يتشابه كثيرًا مع الشعب الصيني، مشيرا إلى أن كلا الشعبين أصحاب حضارات إنسانية ضاربة في عمق التاريخ.

وشرح "كيانهو" لوفد الحزب خطة الصين والجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر مع حلول العام المقبل، موضحا أن الصين تعمل من خلال خطط محكمة، وتم في البداية رصد أعداد الفقراء وبناء السجلات الخاصة بهم، ثم مكافحة الفقر فيما يتعلق بملف التعليم من خلال تكفل الدولة بنفقات التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الماجستير، ثم توفير الرعاية الصحية وإصلاح منظومة التكافل الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن الاهتمام بتجديد وتطوير المساكن القائمة، لتحسين مستوى معيشة قاطنيها، وعلى مستوى التشغيل فقد وفرت الدولة فرص عمل للعاطلين ومنحت المزارعين قطع من الأرض الزراعية كي تضمن لهم دخل ثابت لضمان عدم عودتهم مرة أخرى لشريحة الفقر.

وفي نهاية حديثه أعرب مسؤول مدينة "جينغدتشن" عن سعادته البالغة بفتح أفاق جديدة للعلاقة بين البلدين.

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