أسماء الشريف تكشف كواليس مشاركتها في برنامج "the voice"

قالت أسماء الشريف، نجمة برنامج "ذا فويس"، إن مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "the voice"، كان "حلم" بالنسبة لها، موضحة أنها خضعت للتدريبات لمدة شهر، قبل ظهورها الأول على خشبة المسرح.

وعن قصة انضمامها لـ"the voice"، أضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها كانت تريد أن يصل صوتها للعالم، وتحدث معها المايسترو شريف عزت، وأكد لها أنه مهتم بظهورها في البرنامج.

وتابعت: "بعد نزول إعلان the voice تحدث معها المايسترو شريف عزت، وقدم لها في البرنامج، وبعدها تواصل فريق البرنامج معها، وأبلغها بقبولها".

وواصلت: "روحت لبنان قبل ظهوري على مسرح the voice بحوالي شهر، وتدربت فيها على المقامات والظهور على المسرح، والغناء بطريقة جيدة".

وأردفت: "المدرب اختار لي الأغنية، لما سمع قصتي، وخصوصا أنا من الصعيد، وقال لي نعمل صورة كاملة أنتي من الصعيد وهتغني حاجة من المكان ده".