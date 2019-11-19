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مصر

وفد صيني يتفقد مركز نظم الرصد والاتصالات التليمتري بالري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:14 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تفقد نائب وزير الموارد المائية بالصين يي جيانتشون، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، حيث تم عرض منظومة التليمتري وتأهيل نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال إدارة الموارد المائية فى مصر.

وأوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك بوزارة الري، أن استخدام صور الأقمار الصناعية، لمتابعة التراكيب المحصولية في الأراضي، ونظم الأرصاد الحديثة لرصد كمية المياه، كالتليمتري، لمعرفة منسوب المياه في أي ترعة في كل ساعة، في المواقع الرئيسية المركب عليها "التليمتري".

وأضاف "السيد"، أن محطات التليمتري تساهم بشكل كبير فى رصد وتحديد كميات الأمطار التى تسقط بالفعل، كما توفر البيانات التى يتم تجميعها من هذه المحطات معلومات مهمة تفيد في دراسة حركة الأمطار، وتوزيعها على سائر المدن، مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية ويسهم فى تلافى أضرارها.

فيما قال يي جيانتشون نائب وزير الري بدولة الصين، إن هناك مجهودات تقوم بها دولته فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بتحسين نوعيتها والعمل على وجود آلية لتحقيق التكافؤ في توزيع المياه بين الشمال والجنوب، لاسيما أن المياه المتجددة تبلغ 2800 مليار متر مكعب، مشيرا إلى زيارة الفيوم غدا للتعرف على أساليب الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من الغمر لتوفير استهلاك المياه.

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