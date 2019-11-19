"قزم سياسي".. أيمن نور "بيشجع نفسه" بصفحة مزيفة على "فيسبوك"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو أعدته صفحة على الـ"فيسبوك" تدعى "محبي أيمن نور"، هذه الصفحة تسبح بحمد "نور" وتنشر رسائل منسوبة له حول مرضه.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن أيمن نور من الواضح أنه مصاب نفسيا بشكل كبير، ويعاني من أزمة نفسية، متابعا: "لم أر نموذج يجسد قزم عامل نفسه عملاق أكتر من أيمن نور".

وتساءل "الباز": "هل تعرض أيمن نور لخيانة؟، هل في واحدة خانته أو صديق خانه؟.. الفترة الجاية هتكتشف كارثة من كوارث أيمن نور".

وواصل: "أيمن نور عامل زي الممثل الراحل إبراهيم عبد الرازق، لما قال كله يشجع نفسه، هو عامل صفحة لنفسه اسمها محبي أيمن نور، وبيشجع فيها نفسه".