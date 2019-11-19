ترامب غاضبًا: إعلامنا فاسد وليست لدينا حرية صحافة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض الثلاثاء: ليست لدينا حرية صحافة في هذا البلد، بل لدينا العكس، لدينا وسائل إعلام فاسدة، وأن "الصحافة في هذا البلد خطيرة" وذلك تعليقًا على التكهنات حول حالته الصحية بعد زيارته نهاية الأسبوع مستشفى عسكريا قرب واشنطن.



وتوجه الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا، السبت الماضى، إلى مستشفى والتر ريد "لإجراء فحوصه الطبية السنوية"، بحسب البيت الأبيض، وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، تأتي بعد تسعة أشهر فقط من الزيارة السابقة، أثارت التساؤلات.



وقال ترامب خلال اجتماع مع مسئولين في حكومته: "ذهبت لإجراء فحص طبي، فور عودتي قالت لي زوجتي كيف تسير الأمور يا عزيزي؟ يقولون إنك ربما تعرضت لأزمة قلبية".



وتابع، قبل مهاجمة وسائل الإعلام: "كنت هناك لفترة قصيرة ضمن الروتين قمت بجزء (من الزيارة الطبية)، والباقي في يناير"، وهؤلاء الناس مرضى، الصحافة في هذا البلد خطيرة، وآمل أن يتنبهوا لأن هذا أمر سيئ للغاية وخطير جدًا بالنسبة لبلدنا".



وأصدر طبيب البيت الأبيض بيانا مساء الأحد، يؤكد أنه "على الرغم من بعض التكهنات" لم يشعر ترامب بأي ألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه أو "معالجته لمشاكل عاجلة أو حادة".



وكان الطبيب شون كونلي أكد خلال فحصه السابق في فبراير أن ترامب "في صحة جيدة للغاية".