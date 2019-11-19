الباز للطفل "جون" ضحية التنمر: مصر بلد للجميع

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للطفل "جون" ضحية التنمر، وهو يتحدث فيه مع "الدستور" على وقائع السخرية منه في الشارع.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "هذا سلوك يصدر من بعض الناس، ولازم يتوقف بالتثقيف أو التعليم، كلام الولد السوداني يوجع القلب".

وتابع "الباز": "الناس لازم تربي أولادها كويس، والهزار أحيانا بيكون سيئ، ومن أخطا لا بد أن يلقى عقابه".

ووجه "الباز"، التحية لمنظمي منتدى شباب العالم على توجيهه دعوة للطفل "جون" لحضور المنتدى، معلقا: "دي مبادرة عظيمة تعكس وعيهم لأن القضايا دي البعض يستغلها ضدنا".

كما وجه رسالة للطفل "جون"، قال فيها: "البلد دي بلدك، ومصر دي بلد الجميع، ومبروك عليك الدعوة لحضور منتدى شباب العالم".