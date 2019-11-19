الباز: السيسي تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال خلال السنوات الأخيرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال خلال السنوات الأخيرة، ولم يعلن عن ذلك حتى لا يُفزع الناس.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي تعرض لظلم كبير، وحملات تشويه بدون انقطاع، لافتا إلى أن هذا الرجل لم يهنأ يوما واحدا منذ توليه رئاسة الجمهورية، فعلى مدار السنوات الأخيرة تحارب مصر الإرهاب، وهناك تشويه لاسمه، ولأسرته منذ توليه السلطة.

وأكد الباز، أن الرئيس السيسي لم يكن وحده من واجه محاولات لاغتياله، ولكن عدد كبير من المسئولين أيضًا.