شاهد.. سمية الخشاب تبرز أناقتها بالقفطان المغربي

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت "سمية" في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قفطانا مغربيا باللون اللبني ومطرز بالأبيض.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب، أغنيتها الجديدة "بتستقوى"، والتي طرحتها مؤخرا، وتعرض خلالها قضية العنف ضد المرأة.



وتستعد "الخشاب" للمشاركة في بطولة مسلسل "بنت القبايل"، ويشاركها البطولة عمرو عبدالجليل، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح،

