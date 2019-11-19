مصادر تؤكد غياب محمد رمضان عن افتتاح القاهرة السينمائي

كشفت مصادر لـ"الدستور"، قريبة جدًا من الفنان محمد رمضان، عن أنه سوف يغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحد والأربعين، والتي ستقام غدًا الأربعاء، داخل دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم.



وقالت المصادر إن رمضان يغيب بعد أن حضر العام الماضي في الدورة السابقة الأربعين، بسبب انشغاله بحفل غنائي ضخم يقيمه في المملكة العربية السعودية، بينما جاء ذلك لأنه لن يسعفه الوقت في العودة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وخاصة أن حضور المهرجان يتطلب تجهيزات كبيرة والتواجد مبكرًا.



يذكر أن حفل محمد رمضان في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، والذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان رامي صبري، وآخرون، إضافة إلى عدد من المسرحيات التي تقدم هناك مثل "الملك لير"، و"جريما في المعادي".