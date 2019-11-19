جهود مكثفة لضبط باقي متهمي "فيلا الشذوذ" في التجمع

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط باقي المتهمين في واقعة ضبط فيلا لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي، في التجمع الأول.



كانت معلومات قد وردت للمقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتكوين 5 أشخاص تشكيلا عصابيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي داخل فيلا.



وبتعليمات من اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، المقدم سمير مجدي، مفتش فرقة القاهرة الجديدة، توجهت قوة بقيادة الرائد إبراهيم منصور، رئيس المباحث، إلى مقر الفيلا المستأجرة.



وتم ضبط 3 أشخاص من التشكيل "شاب وفتاتين"، بحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للآداب"، وفيديوهات جنسية مسجلة لجميع رواد وزوار الفيلا، ما يشير إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الجنس السادي"، الذي يتم فيه إلحاق الأذى الجسدي أو المعاناة أو التعذيب من قبل طرف على طرف آخر.



واكتشف رجال الشرطة أنَّ التشكيل العصابي صوَّر فيديوهات جنسية لجميع رواد وزوار الفيلا، وأنَّ سعر الساعة الواحدة 3000 جنيه.