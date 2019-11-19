الساعة بـ3000 جنيه.. ضبط فيلا للدعارة والشذوذ بالتجمع الخامس

نجح ضباط مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط فيلا لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي في التجمع الخامس.



كانت معلومات قد وردت للمقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بتكوين 5 أشخاص تشكيلا عصابيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب والشذوذ الجنسي داخل فيلا.



وبتعليمات من اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، المقدم سمير مجدي، مفتش فرقة القاهرة الجديدة، توجهت قوة بقيادة الرائد إبراهيم منصور، رئيس المباحث، إلى مقر الفيلا المستأجرة.



وتم ضبط 3 أشخاص من التشكيل "شاب وفتاتين"، بحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للآداب"، وفيديوهات جنسية مسجلة لجميع رواد وزوار الفيلا.



واعترف المتهمون باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل على رسائل "الواتس اب"، وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال، وعرض امتيازات وتقديم الاختيارات، مقابل 3000 جنيه للساعة الواحدة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.