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عالم

واشنطن تفرض عقوبات على 9 أفراد ومنظمات تدعم داعش

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده فرضت عقوبات على 9 أفراد ومنظمات كانت تقدم الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأضاف بومبيو - في تصريح اليوم - أن داعش لا تزال تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أن بلاده تواصل العمل عن كثب مع دول التحالف الدولي لهزيمة داعش لضمان حماية الشعب الأمريكي من هذه المجموعة الإرهابية.

وأوضح الوزير أنه في 14 نوفمبر الجاري، استضافت الولايات المتحدة مجموعة وزارية للمجموعة المصغرة لدول التحالف ضد داعش لتأكيد وحدتنا وهدفنا المشترك في ضمان إلحاق الهزيمة بداعش، مشيرا إلى أن جهود هذا التحالف على درجة كبيرة من الأهمية وتستهدف تدمير فلوله في العراق وسوريا، وإحباط طموحاته العالمية.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعطيل الشبكات المالية، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي يبحث عن طرق جديدة لتوليد الأموال ونقلها.

وقال إن بلاده ستعمل مع شركائها في المجموعة المالية الخاصة بمحاربة داعش ومع الأمم المتحدة من أجل ضم أهداف إضافية تابعة لداعش لقائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

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