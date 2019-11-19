تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل إنتاجه مسلسل عربى عالمى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنتاجه مسلسل عربي عالمي ينافس المسلسلات العالمية.



وقال "الشيخ"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف.. إن شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠.. بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".



يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، هو المشرف على موسم الرياض الترفيهي الذي يحتوي على العديد من الفعاليات الفنية والرياضية بالسعودية وحضره العديد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي ونجوم العالم.

