إخلاء سبيل عاطل تعدى على والده بالضرب

أمرت نيابة السلام، أمس، بإخلاء سبيل "خالد. ح" عاطل، من سرايا النيابة بعد تنازل والده عن محضر قد حرره ضده لتعديه عليه بالضرب.



وأقر المجني عليه في أقواله بأن نجله دائم التعدي عليها بالضرب للحصول على أمواله، لينفقها على المقاهى وعلى صديقاته.



وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام أول، من "حامد م "، 60 سنة،، يتهم نجله بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وسرقة أمواله أولا بأول.



وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم سئ السلوك، وتم ضبطه واقتياده لقسم شرطة السلام، وبسؤاله أقر بتعديه على والده بالضرب لرفضه إعطاءه مبلغ مالي؛ لمروره بضائقة مالية، وتحرر المحضر اللازم رقم "6689" وتولت النيابة التحقيقات.