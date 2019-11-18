حسن الرداد يعلم مايا دياب الرقص في "لوكاندة الأوباش".. فيديو

شارك الفنان حسن الرداد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو له من كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، مع الفنانة اللبنانية مايا دياب.



وظهر حسن الرداد، في الفيديو وهو يعلم مايا، الرقص على طريقته على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، وعلق عليه قائلًا: "خلال تأدية مشهد صعب من مسرحية لوكاندة الأوباش، مايا واللي جاي أجمد".



المسرحية تعد هي التجربة الأولى لمايا دياب، في التمثيل والتي تمنت أن تكون فاتحة خير عليها لدخول هذا المجال إلى جانب الغناء.



مسرحية "لوكاندة الأوباش"، أول تجربة مسرحية للفنان حسن الرداد، ويشارك فيها ماجد المصري، وإيمان العاصي، وإدوارد وهالة فاخر، وشيماء سيف، وهي من إخراج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

