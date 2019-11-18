استرداد 1550 متر أرض ملك الدولة بالغردقة

استردت أجهزة البحرالأحمر، الاثنين عدد ثلاثة قطع أراضي بمساحة 1550 متر من أراضي الدولة ضمن الموجة الرابعة عشر لاسترداد أراضي الدولة بمنطقة مبارك 7 بمدينة الغردقة وذلك في حملة أمنية.



وشن مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة حملة أمنية، بالاشتراك مع شرطة مرافق البحر الأحمر، وذلك استمرارًا للموجة الرابعة عشرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بحى شمال بمدينة الغردقة



وأسفرت الحملة التي قادها المقدم محمد جاد رئيس شرطة مرافق البحر الأحمر عن تنفيذ"3" حالة إزالة بمنطقة مبارك "7 "واسترداد 1550م لاسترداد أراضي الدولة وهى عبارة عن مبانى وأسوار بدون تراخيص ودون وجه حق.



وأكد عاطف وجدي، رئيس رئيس مدينة الغردقة، استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى الدولة داخل نطاق المدينة.



ويستكمل امجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومديرية أمن البحر الأحمرحملات الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف والمتعدى.