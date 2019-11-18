النعيمي: مصر تحصد نصيب الأسد في تحدي القراءة العربي

هنأ عبد الله النعيمي، مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوب العالمية، الدكتورة أميرة نجيب بعد فوزها بـ"المشرف المتميز" في مسابقة تحدي القراءة العربي التي أقيمت في دبي، موضحًا أن أميرة تفوقت على أكثر من 90 ألف مشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي هذا العام، كما أن مصر دائما تأخد نصيب الأسد في المشاركات، وتكون مشاركات رائعة للغاية.



وأضاف "النعيمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر دائما وأبدًا تقدم عددًا هائلًا من ملايين الطلاب للمشاركة في المسابقة، سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو على مستوى الأزهر الشريف الذين يباركون مسابقة تحدي القراءة العربي بالمشاركة فيها.



وأوضح مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوب العالمية، أن مبادرة تحدي القراءة العربي الذي أطلقها محمد بن راشد آل مكتوب حاكم دبي، جاءت ضمن المبادرات الانسانية والعالمية الذي يطلقها من أجل صناعة الامل وبناء الإنسان أينما كان، حيث يذكر دائما أن التعليم والقراءة هي من وراء عملية التنمية والتطوير.



وتابع: "كان هناك إحصائيات بأن العرب لا يقرأون سوى 4 صفحات فقط طوال العام، ونتيجة لذلك تم إطلاق مسابقة تحدي القراءة منذ 2015، ولله الحمد فخورين وسعدين بمشاركة 35 مليون طالب في الأربع سنوات الماضية، وهناك تعطش للقراءة من قبل طلاب العرب، وينتظرون من يأخذ بأيديهم من أجل القراءة".



