براتب 1950 جنيها.. "قوى عاملة بورسعيد" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن توافر نحو ٦٥ فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة، وبراتب يبدأ من ١٦٥٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، ٥٠ خياط، ولا يشترك في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل، وأن يتراوح عمره بين ٢٠ إلى ٤٠ سنة، وذلك براتب يبدأ من ١٩٥٠ جنيه بحسب الخبرة.



كما تطلب الشركة، ١٥ عامل جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم، وأن يتراوح عمره بين ٢٠ إلى ٤٠ سنة، وذلك براتب يبدأ من ١٦٥٠ جنيه بحسب الخبرة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على ٠١٠٠٨١١١٠٩١.