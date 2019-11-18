اقتصادي: انخفاض سعر الفائدة يصب في صالح المستثمر والمواطن

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد المصري، إن انخفاض سعر الفائدة له وجهان الأول يفيد المواطن والثاني يفيد المستثمر.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن تكلفة الإقراض على المستثمر عالية جدًا، وكان لا بد من تخفيض الفائدة، وهذا من صالح المستثمر، مؤكدًا أنه لا بد أن يقل سعر الفائدة كذلك، وهذا اتجاه أعلن عنه البنك المركزي، خلال الـ6 أشهر المقبلة.



وأكد أن المستثمر عند ارتفاع سعر الفائدة يلجأ إلى استثمار أمواله في المشروعات والبعد عن المخاطرة بها في البنوك، مشيرًا إلى أن زيادة المشروعات تساعد على زيادة فرص العمل وزيادة في الدخل، وبالتالي تؤدي زيادة الإنتاج إلى خفض الأسعار، ويقل معدل التضخم

