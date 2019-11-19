حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



برج الحمل

مهنيًا: يوم ناري بامتياز يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.

عاطفيًا: تسيطر على نهاية هذا اليوم الظروف الجيدة، وتبدو جذابًا جدًا، ممارسًا سحرك على الجنس الآخر.

صحيًا: هديء أعصابك ولا تنفعل، خذ الأمور بروية وبضحكة وبنكتة، وأكثر من شرب المياه ولا سيما في ساعات الصباح الأولى.



برج الثور

مهنيًا: لا تتوقع انفراجًا أو تقدمًا في هذا اليوم الصعب والمتقلب جدًا، قد تتعرض مصالحك للخطر وتلحظ تراجعًا ملموسًا في وتيرة عملك.

عاطفيًا: تعيش يومًا حاميًا لكن انتظار هبوب العاصفة أمر غير مقبول على الإطلاق ويضر بعلاقتك العاطفية، لذلك عليك التحضير مسبقًا لمنع حصول أي تراجع ولتدارك الأسوأ.

صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.



برج الجوزاء

مهنيًا: تعيش يوما مهما تتحمس للجديد ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات.

عاطفيًا: تجنّب الانفعالات ووضح الأشياء، كن متفهمًا ومتسامحًا ربما تنقلب الأوضاع لمصلحتك.

صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.



برج السرطان

مهنيًا: تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدمًا مهمًا.

عاطفيًا: تنسجم مع نفسك ومع الشريك، تبدو جذابًا ومغريًا، وتعرف مغازلة كبيرة وأجواء عذبة تدخل الفرحة إلى قلبك.

صحيًا: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه ساعات العمل الإضافية بغية الحصول على مدخول يؤمن لك حياة كريمة.



برج الأسد

مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا أو اقتراحًا لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع والملفات والأوراق الضرورية.

عاطفيًا: تنمو المشاعر لتصبح متينة ويسعى الشريك إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.

صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



برج العذراء

مهنيًا: وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن تجدد وانقلابات في حياتك على الصعيد العاطفي وتتعزّز العلاقات وتبدو سعيدًا برفقة من تحبّ.

صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.



برج الميزان

مهنيًا: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقودًا، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات.

عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.

صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة.



برج العقرب

مهنيًا: تستلزم رغبتك في مسايرة الآخرين اعطاء وعود من الصعب التزامها، إحذر الرد الفوري قبل استيعاب الأسباب.

عاطفيًا: تنتعش علاقاتك الخاصة والعاطفية والرومانسية، ارتباط جدي للعازب وارتياح وانفراج لشؤون الأهل والعائلة والأحوال الشخصية.

صحيًا: عليك الهدوء واستعادة السيطرة على نفسك، لا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.



برج القوس

مهنيًا: تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضًا.

عاطفيًا: تتخلّى عن بعض أنانيتك وتلغي بعض المشاريع من أجل البقاء إلى جانب الشريك، ولا بدّ من أن يقدّر مواقفك المخلصة وأن يبادلك الحب والاهتمام.

صحيًا: تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها، خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية.



برج الجدي

مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.

عاطفيًا: يحاول الكثيرون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصًا الشريك الذي يحمل إليك مفاجأة تسرك كثيرًا ولم تكن تتوقعها بهذا الحجم.

صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي ونفذ ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية ولا سيما القلق والاضطرابات النفسية.



برج الدلو

مهنيًا: تجنّب التوتر، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتا، كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود.

عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.

صحيًا: أمراض القلب من الأمراض الخطيرة المحدقة بالجميع، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.



برج الحوت

مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات مليئة تبشرك بمستقبل واعد جدًا.

عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل.

صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية.