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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: يوم ناري بامتياز يعطيك ظروفا مهمة جدا تجعل المرحلة المقبلة واعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك ان تكون حاضرًا ومسؤولا.
عاطفيًا: تسيطر على نهاية هذا اليوم الظروف الجيدة، وتبدو جذابًا جدًا، ممارسًا سحرك على الجنس الآخر.
صحيًا: هديء أعصابك ولا تنفعل، خذ الأمور بروية وبضحكة وبنكتة، وأكثر من شرب المياه ولا سيما في ساعات الصباح الأولى.

برج الثور
مهنيًا: لا تتوقع انفراجًا أو تقدمًا في هذا اليوم الصعب والمتقلب جدًا، قد تتعرض مصالحك للخطر وتلحظ تراجعًا ملموسًا في وتيرة عملك.
عاطفيًا: تعيش يومًا حاميًا لكن انتظار هبوب العاصفة أمر غير مقبول على الإطلاق ويضر بعلاقتك العاطفية، لذلك عليك التحضير مسبقًا لمنع حصول أي تراجع ولتدارك الأسوأ.
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.

برج الجوزاء
مهنيًا: تعيش يوما مهما تتحمس للجديد ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات.
عاطفيًا: تجنّب الانفعالات ووضح الأشياء، كن متفهمًا ومتسامحًا ربما تنقلب الأوضاع لمصلحتك.
صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.

برج السرطان
مهنيًا: تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدمًا مهمًا.
عاطفيًا: تنسجم مع نفسك ومع الشريك، تبدو جذابًا ومغريًا، وتعرف مغازلة كبيرة وأجواء عذبة تدخل الفرحة إلى قلبك.
صحيًا: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق سببه ساعات العمل الإضافية بغية الحصول على مدخول يؤمن لك حياة كريمة.

برج الأسد
مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا أو اقتراحًا لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع والملفات والأوراق الضرورية.
عاطفيًا: تنمو المشاعر لتصبح متينة ويسعى الشريك إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.
صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

برج العذراء
مهنيًا: وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن تجدد وانقلابات في حياتك على الصعيد العاطفي وتتعزّز العلاقات وتبدو سعيدًا برفقة من تحبّ.
صحيًا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.

برج الميزان
مهنيًا: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقودًا، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات.
عاطفيًا: يفرحك الشريك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها.
صحيًا: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة.

برج العقرب
مهنيًا: تستلزم رغبتك في مسايرة الآخرين اعطاء وعود من الصعب التزامها، إحذر الرد الفوري قبل استيعاب الأسباب.
عاطفيًا: تنتعش علاقاتك الخاصة والعاطفية والرومانسية، ارتباط جدي للعازب وارتياح وانفراج لشؤون الأهل والعائلة والأحوال الشخصية.
صحيًا: عليك الهدوء واستعادة السيطرة على نفسك، لا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك.

برج القوس
مهنيًا: تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضًا.
عاطفيًا: تتخلّى عن بعض أنانيتك وتلغي بعض المشاريع من أجل البقاء إلى جانب الشريك، ولا بدّ من أن يقدّر مواقفك المخلصة وأن يبادلك الحب والاهتمام.
صحيًا: تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها، خصص لنفسك قسطًا وافرًا من الراحة الجسدية.

برج الجدي
مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.
عاطفيًا: يحاول الكثيرون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصًا الشريك الذي يحمل إليك مفاجأة تسرك كثيرًا ولم تكن تتوقعها بهذا الحجم.
صحيًا: تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي ونفذ ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية ولا سيما القلق والاضطرابات النفسية.

برج الدلو
مهنيًا: تجنّب التوتر، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتا، كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود.
عاطفيًا: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم.
صحيًا: أمراض القلب من الأمراض الخطيرة المحدقة بالجميع، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.

برج الحوت
مهنيًا: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات مليئة تبشرك بمستقبل واعد جدًا.
عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل.
صحيًا: آن الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية.

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