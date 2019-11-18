"العصابة".. كيف هدد أجراء الإخوان الضباط والمؤسسات المصرية من تركيا؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن منظمة "حقوقيات" لها الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وهذه المنظمة قدمت شكوى للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد تركيا لبثها قنوات إخوانية إرهابية من أراضيها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن قنوات الإخوان في تركيا يرأسها رئيس العصابة أيمن نور، والقواد محمد ناصر، وشخص كاذب مثل معتز مطر، ومختل عقليا مثل حمزة زوبع.

وعرض "الباز"، عددا من مقاطع الفيديو ترصد حالة التهديد التي يشنها الإعلام الإخواني للجنود المصريين، والضباط، والمؤسسات المصرية.