تركيب منظم لضربات القلب.. ننشر التقرير الطبي لـ رمسيس مرزوق

حصلت "الدستور" على نسخة من التقرير الطبي الخاص بمدير التصوير المصري رمسيس مرزوق، وتم إعلان احتجازه من قبل أقاربه داخل منزله في طريق مصر اسكندرية الصحراوي.



وأفاد التقرير بأن رمسيس مرزوق يعاني من قصور في الشرايين، وضعف بعضلة القلب وتم تركيب منظم دائم لها، وحالته الآن مستقرة تحت العلاج الطبي ويحتاج متابعة دورية وعدم بذل مجهود.



وكشف مينا مرزوق نجل شقيق مدير التصوير الكبير، تفاصيل حالته الصحية مؤكدًا أن رمسيس مرزوق يعيش فترة نقاهة حاليًا بناء علي طلب الدكتور المعالج له، مؤكدًا أن عدد من الأشخاص حاولوا استغلال حالته الصحية مؤخرًا في النصب عليه والحصول على ثروته، مشيرًا إلى أن إحدى الفتيات ذهبت للإقامة معه في منزله دون وجود صلة قرابة معه وتسببت في تدهور حالته في الفترة الأخيرة بهذا الشكل بسبب إهمال علاجه.