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مصر

تكريم 31 من رموز القطاع الزراعي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:38 م
وزير الزراعة واستصلاح
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
عبدالناصرمحمد
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كرم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 31 شخصية ساهمت في تطوير القطاع الزراعي من رموز العمل في القطاع الزراعي والعلمي، بالجامعات المصرية، على هامش احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على تأسيس القسم، بحضور الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبدالحي عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد غانم رئيس القسم والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمد الأنصاري، ممثلا عن الدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وضمت قائمة المكرمين 31 شخصية من كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية والصحراء، منهم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي عميد كلية زراعة الازهر الأسبق والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء والدكتور نجلاء بلابل رئيس مشروع العفن البني في البطاطس والدكتورة هند عبداللاه وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وعلى هامش الاحتفالية، قال الوزير إن الاتجاه نحو الزراعة العضوية، يحتاج إلى المزيد من الابتكارات التي تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة، مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع في أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال المهم لمواكبة أهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة واستخدام الأساليب المتطورة لإنتاج صحي وآمن بإنتاجية مناسبة وهو تحد كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التي لا تغطي زيادة الطلب على الغذاء.

وأشار "أبوستيت" إلى أهمية المكون التدريبي داخل البرنامج التعليمي بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا في آليات التطبيق لكي يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الأدوات والإمكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.

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