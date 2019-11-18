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سياسي

طلب إحاطة لوزيرى الصحة والتعليم العالى عن تكليف أطباء دفعة 2019

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:19 م
النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة مي البطران
محمد الشريف
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تقدمت النائبة الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بشأن تطبيق النظام الجديد في تكليف الأطباء من دفعة 2019.

وأكدت "البطران" في بيان صادر عنها، أن النظام الجديد سوف يسمح للأطباء بتولي التخصص بداية من اليوم الأول للعمل ودون الالتفات إلى إمكانياته وقدراته على العمل، كما أشارت إلى أن هناك العديد من السلبيات التي تؤثر على تحقيق الفائدة من هذا القرار، ومنها أن هذا النظام لن يحل عجز الخدمة الصحية بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول، حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، الأمر الذي يعقد المشكلة ولا يحلها خاصة أن الوزارة أعلنت أنها سوف تنتدب أطباء من المستشفيات لحل هذه الأزمة، متسائلةً حول الجدوى من سعينا لبناء نظام صحي وعلاجي صحيح في ظل ضعف القائمين عليه؟

وتابعت عضو مجلس النواب، النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك استحالة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويًا إلى 10000 طبيب سنويًا) في عدة شهور إلا مع انهيار مستوى الدراسة وسمعة ومستوى الطبيب المصري ومستوى الخدمة الصحية، إضافة إلى وجود انتهاك شديد في النظام المقترح لزمالة طب الأسرة، فضلًا عن أن النظام المقترح غير مقبول لأغلبية شباب الأطباء، ومن المتوقع أن تتزايد الاستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلي وظهرت المشاكل العديدة المتوقعة من التناقضات بالتفاصيل.

وأوصت عضو مجلس النواب بضرورة تغيير نظام التكليف الحالي الى النظام المتعارف عليه لحين دراسة الأمر وتوفيق الأوضاع، والعمل على تنفيذ دراسة منطقية توضح الفرص والتحديات من تطبيق النظام الجديد.

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