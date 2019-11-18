"إرادة جيل" تعقد اجتماعًا بحضور الفنان أحمد سلامة

تعقد، مساء غد، لجنة الثقافة والفنون بحزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر، اجتماعًا من المقرر في الساعة 8 مساءً بمقر الحزب بجاردن سيتى، وذلك بحضور أمين اللجنة الفنان أحمد سلامة، ومحمد تيسير مطر، الأمين العام المساعد للحزب.



وأضاف "الحزب"، في بيان له، أن الاجتماع سيناقش أعمال اللجنة وأهدافها في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أنه سيحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإعلامية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب.



الجدير بالذكر، أنه كانت أمانة الإعلام بالحزب قد نظمت ورشة عمل لأعضاء الأمانة تحت عنوان "فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية والإعلام الإلكتروني"، تحت إشراف صالح شلبي، أمين الإعلام بالحزب، ونائب رئيس شعبة المحررين البرلمانيين بمجلس النواب.