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سياسي

الإسكان: 37% من قرى مصر تتمتع بخدمة الصرف الصحى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرى التي تتمتع بخدمة الصرف الصحي وصلت نسبتها إلى 37 بالمائة من إجمالي عدد القرى بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن تلك النسبة كانت 11 بالمائة قبل أربع سنوات، مضيفا أن ميزانية تكلفة تغطية خدمة الصرف الصحي للفرد الواحد تتكلف ما بين 8  و10 آلاف جنيه، وأن مصر بحاجة إلى 250 مليار على الأقل حتى يتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي إلى كل قرى مصر.

وقال الوزير: "إنه علينا أن نأخذ بفقه الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية لمصر، فهل نعمل على مد خدمة الصرف الصحي ولا نصرف الفلوس علي صرف الأمطار".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار).

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