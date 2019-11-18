أرقام مهمة في 7 سنوات لـ«تواضروس» على الكرسي المرقسي

نوفمبر المُبهج.. ينتظره الأقباط منذ 47 عامًا تقريبًا، للاحتفال بعيد جلوس بطريرك الكنيسة القبطية، فعلى مدار 40 عامًا قضاهم البابا الراحل شنودة الثالث، علىَّ الكرسي المرقسي، و7 أعوام بدأهم البابا الحالي تواضروس الثاني في 2012، والأقباط يستعدون لشهر نوفمبر بفرحة غامرة للاحتفال بعيد جلوس كل منهما.



وتحل ذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 18 من نوفمبر سنويًا، أي بعد 4 أيام من ذكرى تجليس سالفه الراحل البابا شنودة الثالث.



وعلى الرغم من بلوغ البابا تواضروس عامه البطريركي السابع، إلا أنه تمكن من تحقيق عدة إنجازات على عدة أصعدة أولها وأبرزها الصعيد الرعوي.



أرقام في 7 سنوات



تتميز شخصية البابا بالتدقيق والترقيم والعنصرة، فأغلب عظاته تعتمد على "ثلاثيات"، وبناء عليه فهناك عدة أرقام ارتبطت بالبابا على مدار 7 سنوات ماضية..



33 زيارة رعوية إلى الخارج



2013

خلال 7 سنوات أجرىَّ البابا تواضروس، 33 زيارة رعوية لبلاد المهجر، كان أولها عام 2013 عندما زار الفاتيكان، حيث جاء لقاءه الأول بالبابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، والذي تم في 10 مايو 2013.

وفي نفس العام قام البابا بالإنطلاق في زيارتين إلى دولة النمسا، الأولى جاءت في مايو والأخيرة جاءت في ديسمبر، كما قام البابا بزيارة دولتين آخرتين هما المانيا وسويسرا.



2014

وفي 2014 زار البابا تواضروس عدة دول جاء على رأسها لبنان والإمارات والنرويج وفنلندا والنمسا وسويسرا وكندا وهولندا، بينما كانت الزيارة الأخيرة لروسيا في نهاية العام، حيث جاء لقاءه بالبطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.



2015

وفي 2015 زار البابا عدة دول أخرى أبرزها أرمينيا وهولندا وإيطاليا والنمسا، بالإضافة إلى دولة لبنان للمرة الثانية بعد أن زارها مُسبقًا في 2014.

هذا بالإضافة إلى دولتين هما السويد والدنمارك، بجانب زيارته إلى أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، مُختتمًا العام بزيارته الأولى لدولة فلسطين وتحديدًا عاصمتها القدس؛ وذلك لرئاسة صلاة الجُناز علىَّ جُثمان الأنبا ابراهام مطران الكنيسة القبطية بالأراضي المُقدسة والشرق الأدنى.



2016

أما في عام 2016 اقتصرت رحلات البابا للخارج على النمسا كرحلة علاجية، بالإضافة إلى زيارته الأولى إلى اليونان التي أعتُبرت هي الأولى عقب قطيعة بين الكنيستين، مُختتمًا العام بزيارته إلى الأردن.



2017

وخلال عام 2017 اشتملت رحلات البابا الرعوية على زيارة إلى النمسا لها طابع علاجي، بالإضافة إلى زيارة مقاطعة ميلانو بدولة إيطاليا لرئاسة صلاة الجُناز على جُثمان الأنبا كيرلس مطران ميلانو الراحل.

كما زار البابا أيضًا المانيا لإجراء عملية جراحية بالعمود الفقري، كما قام برحلة رعوية أخرى زار فيها النمسا وانجلترا وأيرلندا وروسيا للمرة الثانية في عهده.

بالإضافة إلى زيارة لليابان، وشهدت تلك الزيارة افتتاح أول كنيسة قبطية هناك، كما زار القارة الأسترالية كذلك.



2018

أما عام 2018 فقد شهد زيارة جديدة إلى دولة لبنان؛ للمُشاركة في اجتماع رؤساء الطوائف الأرثوذكسية هناك، بالإضافة إلى زيارة جديدة إلى دولة النمسا كما.

وللمرة الثانية زار البابا دولة إيطاليا؛ للمشاركة في لقاء "باري" لسلام الشرق الأوسط بُناء على دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث التقيا بعضهما للمرة الثانية.

كما شهد 2018، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي استغرقت مُدة قاربت الشهر.



2019

وخلال العام الجاري 2019اقتصرت رحلات البابا تواضروس الخارجية على رحلتين فقط أحداهما كانت في مايو الماضي، وزار خلالها المانيا وسويسرا وانجلترا، ثم الرحلة الأحدث في أكتوبر الماضي والتي زار خلالها إيبارشية فرنسا للمرة الأولى ثم إتجه إلى إيبارشيتي بلجيكا ثم النمسا للمتابعة العلاجية.



سيامة 44 أسقفًا وترقية 15 مطرانًا



2019

في يونيو 2019 سام البابا أربعة أساقفة هم الأنبا ميخائيل أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا بولس أسقف شرق كندا، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء للرهبان الأقباط الأرثوذكس بأخميم.

كما قام البابا بتجليس الأنبا أنطونيوس مرقس، وترقيته مُطرانًا بإيبارشية جنوب أفريقيا.



2018

في نوفمبر 2018، قام البابا بترقية 4 من أساقفة الكنيسة إلى درجة المُطرانية، وهم الأنبا بولا مُطران طنطا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا اشعياء مُطران طهطا، والأنبا ابرام مُطران الفيوم.

جاء ذلك بجانب تجليس 2 من أساقفة الكنيسة على كراسي شاغرة، حيث قام بتجليس الأنبا ماركوس الأسقف العام لحدائق القبة سابقًا، على كرسي دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، خلفًا للمطران الراحل الأنبا بيشوي.

كما قام بتجليس الأنبا اسحق الأسقف العام لكنائس طامية وسنورس سابقًا، على كرسي طما، خلفًا للأسقف الراحل الأنبا فام.

كما قام بسيامة عدة أساقفة جُدد هم الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، والأنبا بيزل أسقف عام كنائس فلوريدا بالولايات المُتحدة الأمريكية، والأنبا يوسف أسقف عام كنائس تكساس بالولايات المُتحدة الأمريكية، والأنبا ساويرس أسقف عام شؤون الأديرة، والمُشرف على دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير الأنبا موسى الأسود بطريق العلمين، بالإضافة إلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام.



2017

وفي عام 2017 قام البابا بترقية الأنبا أنجيلوس مطران لندن، بجانب تجليس الأنبا كاراس على كرسي بنسلفانيا ومريلاند وديلاوير بالولايات المُتحدة الأمريكية، والأنبا مارك على كرسي باريس وشمال فرنسا.

كما قام البابا بسيامة بعض الأساقفة الجدد، وعلى رأسهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا أنطونيو اسقف ميلانو، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو بالولايات المُتحدة الأمريكية، والأنبا جيوفاني اسقف المجر.



2016

في 2016 قام البابا بترقية 6 من أساقفة الكنيسة إلى درجة المُطرانية، وهم الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا بنيامين مُطران المنوفية، و الأنبا سرابيون مُطران لوس انجلوس بالولايات المُتحدة الأمريكية، والأنبا كيرلس مطران ميلانو الراحل، والأنبا أثناسيوس المطران الفرنسي.

كما قام بسيامة مطران جديد هو الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المُقدسة والشرق الأدنى.



2015

وفي 2015 قام البابا بسيامة عدة أساقفة جدد وهم الأنبا بقطر أسقف عام الوادي الجديد الراحل، والأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف عام منطقة عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، والذي انتدب حاليا لغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى الأنبا أكليمندس أسقف عام شرق كندا، والذي انتدب لكنائس الهجانة بمدينة نصر.

كما قام البابا بسيامة الأنبا مارك أسقف عام لباريس والذي تم تجليسه فيما بعد، والأنبا هيرمينا أسقف عام عين شمس والمطرية، والذي انتدب إلى كنائس شرق الإسكندرية.

هذا بالإضافة إلى تجليس الأنبا يؤانس أسقف الخدمات سابقًا وسكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، على إيبارشية أسيوط خلفًا للأنبا ميخائيل شيخ مطارنة مصر الراحل، و الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا.



2014

وفي 2014 قام البابا بسيامة الأنبا إيساك الأسقف المساعد لدير الأنبا مكاريوس السكندري بالبحيرة، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا اسحق كأسقف عامًا بالفيوم ومساعدًا للأنبا ابرام، والي تم تجليسه فيما بعد على كنائس طما.

الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، والأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، والأنبا بافلي أسقف عام كنائس عزبة النخل والذي انتدب فيما بعد لكنائس المنتزة بالإسكندرية.



2013

وفي باكورة سياماته قام البابا بسيامة الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، الذي تعرض للاغتيال فيما بعد، والأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف إمبابة والوراق، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.

بالإضافة إلى دفعة اخرى سامها في يونيو من نفس العام، وهم الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله بدولة ألمانيا، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا بافلوس الأسقف العام لكنائس اليونان، والأنبا لوقا، الأسقف العام لكنائس جنوب فرنسا والذي تم تجليسه فيما بعد، والأنبا يوساب، الأسقف العام، والأنبا مكاري، الأسقف العام بجنوب شبرا، والأنبا أبانوب أسقف عام المقطم، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج.



سيامة 289 كاهنًا

وخلال الـ7 سنوات قام البابا تواضروس برسامة 289من الكهنة للخدمة بالقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر.



2014

ففي ابريل 2014 قام البابا بترقية ثلاثة من رهبان دير الأنبا بيشوي إلى رتبه الكهنوت، أما في مايو قام البابا بسيامة 18 كاهنًا للخدمة بالقاهرة وافريقيا، وفي سبتمبر قام بسيامة كاهنا واحدًا، أما في نوفمبر قام البابا بسيامة 10 كهنة جدد لمدينة الإسكندرية، وأخيرًا في 16 نوفمبر قام البابا بسيامة 22 قسًا وترقية آخرًا إلىَّ رتبة القمصية.



2015

وفي مارس2015 قام البابا بترقية القس أندراوس متى في رتبة القمصية، و28 يونيو قام البابا بترقية القس غبريال عبد النور كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية والقس إرميا وليم كاهن كنيسة الملاك غبريال السقايين في درجة القمصية، وفي يوليو قام برسامة سبعة من الكهنة الجدد علي كنائس الاسكندرية، وفي الشهر ذاته قام البابا بسيامة 25 كاهن لمصر والمهجر.

وفي18 أكتوبر قام بترقية كاهنًا للقمصية للخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية.



2016

اما في عام 2016، وفي مارس قام البابا تواضروس برسامة 32 كاهنًا للخدمة بالقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، وفي يونيو قام البابا بترقية القس مرقس زكي للقمصية، وفي يوليو قام البابا بسيامة كاهنين إحدهما للخدمة في النمسا والأخر للخدمة في دبي، وفي اغسطس قام بسيامة الشماس نادي حبيب كاهنا لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بالشارقة – الإمارات باسم القس فيلوباتير.

وفي سبتمبر قام البابا بسيامة كاهن ورسامة أربعة كهنة في رتبة القمصية.



2017

وفي فبراير2017 قام بسيامة 34 كاهنًا جديدًا للقاهرة والأسكندرية وأرمنت والإمارات وأمريكا، تم تقسيمهم على النحو التالي: 13 كاهنًا للخدمة بكنائس القاهرة وكاهنين آخرين لمدينة العبور و9 للإسكندرية و4 لأرمنت، وكاهن للخدمة بالإمارات و 5 للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مارس قام البابا بترقية 36 من كهنة كنائس القاهرة في رتبة القمصية، وفي يوليو قام بترقية اثنين من كهنة الكنيسة القبطية بدولة الإمارات في رتبة القمصية، وفي أغسطس قام بسيامة كاهنين جديدين أحدهما للخدمة بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية والأخر لأونتاريو بكندا.



2018

وفي 5 فبراير2018 ، سام البابا اثنين من الدياكونيين في رتبة القسيسية، وفي نفس الشهر قام البابا بسيامة 29 كاهنًا للخدمة بالقاهرة والأسكندرية، وفي نفس الشهر أيضًا قام البابا برسامة15 كاهنا جدد للخدمة بالإسكندرية، وفي نوفمبر تمم البابا طقس سيامة 13 كهنًا جدد في درجة القسيسية للخدمة في كنائس القاهرة والإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج.



2019

وفي مارس2019، قام برسامة 26 كاهنًا للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.



سيامة 92 راهبًا وراهبة

كما قام البابا بسيامة، دفعات مختلفة من الرهبان والراهبات فقام البابا تواضروس الثاني برسامة92 راهبة لأدير مختلفة خلافًا لرسامة راهبا للأدير المهجر.



2019

ففي عام 2019 وخاصة عقب فتح باب الرهبنة سام البابا تواضروس 7 راهبات لدير مارجرجس بحارة زويلة وسيدي كرير، خلافاً لـ24 من طالبات الرهبنة بدير الأمير تادرس بحارة الروم في القاهرة، و7 آخريات بدير مارجرجس بمصر القديمة، كما تمم البابا تواضروس طقس إقامة تماف باسيليا رئيسةً لدير العذراء بحارة زويلة والنوبارية.



2017

وفي عام 2017 قام البابا بإتمام طقس الرهباني لـ 12 من طالبات الرهبنة بدير القديس فيلوباتير مرقوريوس “أبو سيفين” بمصر القديمة، ممن اجتزن فترة الاختبار المقررة بالدير، خلافا عن إقامة 4 من طالبات الرهبنة بدير البتول بملوي.



2016

وفي ابريل 2016 قام البابا بإتمام صلوات طقس رهبنة 10 راهبات لدير السيدة العذراء بالنوبارية غرب الأسكندرية وهو تابع لدير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة بالقاهرة.

وفي يونيو لنفس العام قام البابا بإتمام الطقس الرهباني لـ 11 راهبة لدير القديسة دميانة والأنبا مويسيس ببني منصور البلينا، و أقيمت الصلوات بدير الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة.



2014

وفي عام 2014 قام البابا بسيامة 17 راهبة لدير البتول بملوي، خلافَا على إتمام طقس الرهبنة، لأحد طالبي الرهبنة بدير الأنبا أنطونيوس بمنطقة أوبرزيبن برون بفيينا بالنمسا بإسم الراهب ثيؤدور الأنبا انطونيوس وهو أول راهب يقام بالدير منذ الاعتراف به رسميا في جلسة المجمع المقدس – يونيو2013.

