"الهجرة" تتابع تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

عقد اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات المصرية المشاركة في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات في يوليو المقبل.



في هذا الإطار، أوضح اللواء مازن فهمي أن الاجتماع الدوري يأتي ليؤكد على أن المصريين بالخارج شركاء في صناعة القرار، وأن وزارة الهجرة، تؤكد حرصها الدائم على تنفيذ التوصيات التي نتجت عن المؤتمر، والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة التي شاركت في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج.



وتابع فهمي أن هناك تنسيق لعقد اجتماعات دورية، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ الكثير من التوصيات، والتنسيق بين الأطراف كافة للتغلب على المعوقات التي يلاقيها تنفيذ تلك التوصيات، موضحًا أن هناك تعاونا بين جميع الأطراف لتحقيق ما يخدم المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحاتهم، ووضع أفكار للمؤتمرات المقبلة.



وأضاف ممثل وزارة التعليم العالي، أن حصر الجامعات المعترف بها عالميا ليس سهلا، ولكن بالإمكان وضع قواعد لمعادلة الشهادات الخارجية، وكذلك الدول التي يقصدها المصريون بشكل كبير ووضع ضوابط واضحة، بجانب التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وأن هناك مساعٍ لتوضيح الجامعات التي تخضع للمعادلة في الوقت الحالي، ووضع ما يتناسب والقواعد المصرية.



وفي السياق ذاته، أوضح ممثل مصلحة الجوازات المصرية، أن هناك متابعات وتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إصدار الجوازات سواء في مصر أو في البعثات، وفق الضوابط، وأنه ليس هناك تأخير في إصدار الجوازات، ولكن ربما تصل الأوراق بعد خروج الحقيبة بوقت قصير، ما يستغرق وقتا أطول انتظارا لحقيبة تالية.



وأضاف ممثل مصلحة الجمارك حول الإعفاءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج، أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بها لإعلام المصريين بالخارج، والاستفادة منها في الفترة المقبلة.



وتابع ممثل وزارة الثقافة أن هناك مقترحات للتعاون مع وزارة الهجرة، لتفعيل الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة للمصريين بالخارج، ومنها: ترجمة كتب مع المركز القومي للترجمة، وإتاحة مشاركة المصريين بالخارج في الترجمات، وإصدارات الهيئة العامة للكتاب، وكذا المشاركة بالمعهد العالي للموسيقى، وعقد ورش الموهوبين من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وعروض الأوبرا واستقبال المصريين بالخارج أو مشاركة أصحاب المواهب.



في السياق ذاته، أوضحت ممثلة وزارة التربية والتعليم، أن هناك رؤية لاستقبال أبناء المصريين بالخارج بالمدارس المصرية، بعد ورود العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج، موضحًا أن التنسيق جارٍ مع وزارة الهجرة لتلقي شكاوى المصريين بالخارج والعمل على حلها.



بينما أوضح ممثل الشباب والرياضة، أن هناك تنسيقا مع وزارة الهجرة لإطلاق دوري بين أبناء الجاليات، والذي اقترح اللواء مازن فهمي تسميته «كأس الجاليات»، بمشاركة فرق من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن، وتعميق التواصل بينهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الفعاليات والبدء فيها، بحيث تشهد الجلسات المقبلة بحث آليات التنفيذ.



من جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي أنه سيتم مناقشة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات، وكيفية استفادة المصريين بالخارج من القانون.



بينما أوضح ممثل وزارة السياحة أن هناك الكثير من العروض التي يتم توفيرها على مدار العام، مضيفًا أن هذه العروض سيتم نشرها للمصريين بالخارج، والتعريف بها عبر المنصات المختلفة؛ لجذب المصريين بالخارج والترويج للسياحة المصرية في الدول التي يقيمون بها وبين الجاليات، بجانب مناقشة تفاصيل العروض التي يقدمها "مصر للطيران"، على مدار العام ليستفيد منها المصريون بالخارج.



فيما أضاف ممثل وزارة التعليم العالي أن هناك خططا واضحة لعمل قاعدة بيانات بالجامعات المعترف بها في الدول التي تجذب المصريين بالخارج ويتمركزون فيها، فضلًا عن إيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي.



وفي الختام، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، أن الوزارة كل الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية، كلّ فيما يخصه، وأن الاجتماع سيكون شهريا للوقوف على ما تمّ تحقيقه من نتائج وتنفيذ باقي التوصيات، إلى أن تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.