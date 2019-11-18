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اقتصاد

"تحيا مصر" يفتتح معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
أكرم عمران
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ينظم صندوق تحيا مصر، بدءًا من اليوم ولمدة أربعة أيام، معرضًا بجامعة عين شمس يضم 35 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانًا على طلاب الجامعة، ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وافتتح المعرض صباح اليوم اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، يرافقه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كل من تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي للصندوق، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، ومحافظ جنوب سيناء، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، والنجم مصطفى قمر، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.

من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسي الجديد، لا سيما أنه تمت مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعرض، بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة.

وأضاف أن المبادرة بدأت فعالياتها في أبريل الماضي، ووصلت إلى جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية بالإضافة إلى عدد من المعارض التي أقيمت للأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والواحات البحرية، موضحا أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم بعضًا، ونجحت المبادرة في توزيع 100 ألف قطعة ملابس لنحو ٤٥ ألف مستفيد منذ إطلاقها.

في السياق ذاته أطلق صندوق تحيا مصر في الشهر الماضي حملة تجهيز العرائس الأولي بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة لتوفير تجهيزات الزواج للفتيات، وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخانًا ومكواة ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

وتتم عملية اختيار الفتيات المستحقات لتجهيزات الزواج من خلال عدة معايير، أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات.

يذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعي في صندوق تحيا مصر يتضمن عددًا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ومنها: مبادرة بالهنا والشفا، ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفادت منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمي،ن والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلًا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن، سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

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